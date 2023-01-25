Спорт

Кулач перешел в азербайджанский ФК

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад

Кулач перешел в азербайджанский ФК

Форвард “Динамо” Владислав Кулач перешел в азербайджанский футбольный клуб “Зиря”. Об этом сообщил журналист Фуад Алакбаров, информирует

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Информация о контракте с 29-летним украинцем не сообщается.

Также пока нет деталей относительно типа трансфера — полноценный или аренда. Первую половину сезона нападающий почти полностью пропустил из-за перелома стопы.

В текущем сезоне он провел 2 матча за “Динамо”.

“Зиря” после 18 туров идет четвертой в чемпионате Азербайджана.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад
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