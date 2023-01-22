Спорт

Украина завоевала 9 медалей на соревнованиях по стрельбе в Хорватии

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 22 января, 2023
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Украина завоевала 9 медалей на соревнованиях по стрельбе в Хорватии
Источник: ISSF

Девять медалей завоевали украинские спортсмены на соревнованиях Гран-при по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке. Об этом сообщает НОК Украины, передает

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Чемпионами в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. стали Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банькин. В этом уже упражнении среди женщин серебро завоевали Вилена Бевз, Полина Колесникова и Юлия Коростылева.

Бронзовый дубль сделали в командных соревнованиях украинские винтовочники. Сначала на третью ступень пьедестала взошли Виктория Сухорукова, Дарья Тихова и Снежана-София Пакликовская. А впоследствии их успех повторили Сергей Кулиш, Олег Царьков и Андрей Колесников.

В целом украинская сборная завершила турнир на первом месте в общем зачете с девятью медалями в копилке (3-2-4).

Украинский биатлонист Дмитрий Грущак завоевал серебро в гонке преследования на 12,5 км в Америке.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 22 января, 2023
0 1 минута чтения
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