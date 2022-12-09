Спорт

Калинина вышла во второй круг турнира WTA

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Калинина вышла во второй круг турнира WTA

Первая “ракетка” Украины Ангелина Калинина уверенно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, пишет

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В первом круге соревнований посеянная под 2-м номером Калинина нанесла поражение американке Катрине Скотт — 6:1, 6:2. На корте теннисистки провели 1 час 10 минут.

За выход в четвертьфинал Калинина встретится с американкой Софией Кенин, обыгравшей четвертую “ракетку” Украины Даяну Ястремскую (6:4, 6:2).

Как известно, хардовый турнир в Анже пройдет до 11 декабря.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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