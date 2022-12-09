Спорт

Бой между Усиком и Фьюри: менеджер назвал возможное время проведения поединка

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

Бой между Усиком и Фьюри: менеджер назвал возможное время проведения поединка

Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал про детали предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он отметил, что вероятная дата и место установлены, пишет со ссылкой на talkSPORT.

Материалы по теме

«Я раньше общался с промоутерами Queensbury, и мы поговорили с Top Rank в четверг утром во время телефонной конференции. Осталось не так много обсудить. Скорее всего, это произойдет не позже 4 марта и, вероятно, бой будет на Ближнем Востоке», — сказал Климас.

Сообщается, что бой между Фьюри и Усиком может привести к объявлению первого безоговорочного чемпиона в тяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Украинский боксер, чемпион мира и обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик во время пресс-конференции с украинскими медиа заявил, что хочет выйти на ринг с Тайсоном Ф’юри на главном стадионе Украины – НСК «Олимпийский».

Он также выразил надежду, что бой состоится в 2023 году.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинец завоевал еще одно «золото» юниорского ЧМ-2022 по прыжкам в воду

1 неделя ago

Украинка Байндл разыграет путевку в четвертьфинал турнира WTA

1 неделя ago

УПЛ: «Динамо» разгромило «Металлист»

1 неделя ago

Американская организация по смешанным единоборствам запретила российским бойцам выступать под флагом страны

1 неделя ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button