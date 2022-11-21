Спорт

Не могу себе позволить задержаться надолго: Беленюк уходит из НОК

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 ноября, 2022
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Не могу себе позволить задержаться надолго: Беленюк уходит из НОК

Жан Беленюк

 Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк написал заявление с просьбой исключить его из состава членов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, передает .

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Заявление нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.

«В «таком» НОКе не могу себе позволить задержаться надолго. Объяснение в первом комментарии», — написал Беленюк.

В первом же комментарии спортсмен разместил ссылку на сообщение футболиста Романа Зозули о целом ряде новых членов НОК с довольно сомнительной репутацией.

Зозуля отметил, что в НОК попали не только Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, которые уже заявили о своем выходе из Комитета. Кроме них, еще два десятка членов комитета являются либо были членами пророссийских партий, таких как “Партия регионов” и “Оппозиционная платформа — За жизнь”, или связанные с криминалом.

17 ноября действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт стал новым президентом НОК Украины.

Результаты голосования, которое состоялось во время 37-й Генеральной ассамблеи НОК Украины: Вадим Гутцайт набрал 83,6% голосов, Жан Беленюк – 14,97%, Игорь Малинский – 1,36%.

Также 17 на Генассамблее были избраны новые члены НОК, в том числе ими стали народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, ранее входившие в ныне запрещенную в Украине партию “Оппозиционная платформа — За жизнь”. После огласки этой информации в СМИ в НОК сообщили, что Нестор Шуфрич и Григорий Суркис покинут состав Комитета.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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