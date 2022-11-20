Сборная Украины по кикбоксингу заняла второе место на чемпионате Европы
Источник: Национальная федерация кикбоксинга Украины
Второе место в командном зачете и 27 завоеванных медалей — таков результат выступления сборной Украины на чемпионате Европы с кикбоксинга WAKO в турецкой Анталии.
Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Украинские спортсмены завоевали 27 медалей — 11 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых.
Чемпионами стали:
– Олеся Булгакова (креативные формы, жесткий стиль без оружия и с оружием; музыкальные формы, жесткий стиль без оружия и с оружием);– Ульяна Машкова и Олеся Булгакова (команда, музыкальные формы);– Дмитрий Пономаренко (креативные формы, жесткий стиль с оружием); – Иван Ткаченко (фул-контакт, +91 кг);– Николай Ксензов (фул-контакт, 81кг);– Артем Мельник (фул-контакт, 86кг);– Святослав Гасюк (лоу-кик, 75кг);– Глеб Мазур (К1, 57кг).
Украинского судью Юрия Зубова признали лучшим судьей чемпионата Европы в ринге. В соревнованиях приняло участие около 1000 спортсменов из 39 стран Европы.
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По материалам: УНН