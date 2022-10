Франция ожидает 600 000 туристов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Париж ожидает 600 тысяч зрителей на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года, которая пройдет на реке Сена, заявил во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает ссылаясь на AFP.

Вместо традиционного легкоатлетического стадиона Франция планирует отпраздновать церемонию 26 июля 2024 года с флотилией примерно из 200 лодок по Сене.

На берегу реки могут разместиться 100 000 человек, которым придется покупать билеты, а еще 500 000 смогут бесплатно смотреть с улицы выше, сказал Дарманен комитету французского сената.

Организаторы Олимпийских игр в Париже продолжают подготовку к амбициозной церемонии открытия, несмотря на опасения относительно безопасности.

Дарманен сказал, что на церемонию открытия будет направлено 35 000 сотрудников службы безопасности, а организаторам было сказано добавить 3 000 сотрудников службы безопасности, нанятых в частном порядке.

По его словам, в течение всего времени проведения Игр будут дежурить в среднем 30 тысяч полицейских и жандармов в день.

Всем сотрудникам МВД будет запрещено брать отпуск во время Игр, которые завершатся 11 августа.

Другие крупные спортивные или культурные мероприятия, в том числе Тур де Франс, будут перенесены или отменены, если их время не совпадает с расписанием Игр.

Making a mark in history, hearts and minds Paris becomes the scene for a unique and unforgettable Opening Ceremony of the Paralympic Games. #Paris2024 pic.twitter.com/nJVJ3todJv

— Paris 2024 (@Paris2024) October 20, 2022

Дарманен подвергся резкой критике из-за хаоса зрителей на финале Лиги чемпионов этого года на «Стад де Франс».

Расследование Сената Франции опровергло первоначальные утверждения УЕФА и французского правительства о том, что болельщики Ливерпуля несут основную ответственность за проблемы из-за отсутствия надлежащих билетов.

Вместо этого в расследовании упоминается «цепочка нарушений», включая отсутствие подготовки со стороны властей и УЕФА, а также плохо выполненные меры безопасности.

В сентябре помощник президента Эммануэля Макрона сообщил журналистам, что Франция обсуждает с Международным олимпийским комитетом, «возможность сэкономить» на некоторых мероприятиях и объектах.

По словам помощника, Париж стремится быть максимально энергоэффективным и рентабельным, создавая «новую модель» для конкуренции.

По материалам: УНН