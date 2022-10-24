Украинские гимнастки завоевали три медали на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира по художественной гимнастике Aeon Cup 2022, который прошел в японском Токио, украинки получили одно «золото» и два «серебра». Об этом в Telegram сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, информирует .

«В активе украинских гимнасток одна «золотая» и две серебряных медалей», – говорится в сообщении.

Обладательницей золотой награды в индивидуальном многоборье среди юниорок стала Таисия Онофрийчук. По итогам соревнований украинка показала лучшие баллы в трех из четырех упражнений (мяч, булавы и лента).

«Серебро» завоевали Виктория Оноприенко в индивидуальном многоборье среди сеньорок и Школа Дерюгиных в командных соревнованиях.

14-летняя Анна Лащевская из Ивано-Франковской области завоевала «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров, который состоялся в августе этого года.

По материалам: УНН