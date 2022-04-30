Австралия на время войны готова принять у себя украинских олимпийских спортсменов

Глава австралийского олимпийского комитета и вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс инициирует выдачу гуманитарных виз украинским спортсменам, желающим переехать в Австралию во время войны. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на Reuters.

«Австралийский олимпийский комитет (АОК) будет поддерживать заявления украинских спортсменов на гуманитарные визы и будет обращаться за помощью в высшие органы для помощи в урегулировании всех вопросов», — заявил Коутс.

Также глава австралийского олимпийского комитета добавил, что АОК внесет 100 000 долларов в Фонд помощи Олимпийскому сообществу.

Австралия ввела финансовые санкции и запретила вьезд двум дочерям российского диктатора владимира путина, дочери главы МИД рф сергея лаврова и 144 российским депутатам.

По материалам: УНН