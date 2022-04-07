Вслед за Абрамовичем: второй российский олигарх выставил на продажу футбольный клуб

Российский олигарх, который является владельцем мажоритарной части акций ФК «Витесс» — Валерий Ойф, решил продать свою долю акций клуба, передает со ссылкой на сайт клуба.

«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации принимаю это сложное решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. У меня был особенный период, всегда чувствовал, что очень связан с клубом и наслаждался отличными выступлениями», — рассказал российский олигарх.

58-летний бизнесмен находился в наблюдательном совете клуба с 2016 года. В 2018 году стал мажоритарным акционером. Сейчас «Витесс» занимает шестую строчку чемпионата Нидерландов.

Попал под дополнительные санкции: продажа ФК «Челси» Абрамовича заморозили.

По материалам: УНН