Футбол: украинского арбитра пригласили работать в итальянскую Серию А

Украинский арбитр Екатерина Монзуль во время агрессии россии против Украины продолжит карьеру в Италии. Об этом сообщает «Главпост» официальный сайт местной футбольной ассоциации, передает со ссылкой на УАФ.

Уже 20 марта Монзуль будет работать на поединке женской Серии А «Интер» — «Сампдория».

«Европейская футбольная семья имеет большое сердце, а итальянская семья находится в авангарде помощи населению Украины», — отметил руководитель итальянского футбола Габриэле Гравина.

Кроме того, свою благодарность выразил и президент УАФ Андрей Павелко.

«Я поражен уровнем помощи, которую наши друзья из FIGC оказывают нам в такие трудные времена. Для Украины очень важно, чтобы ее футбол мог хоть как-то развиваться даже при этих драматических обстоятельствах. Екатерина — уникальный арбитр, полностью заслуживающий такой возможности. Я уверен, что она продемонстрирует свой высокий уровень в итальянском футболе. Спасибо президенту УЕФА Александеру Чеферину и президенту FIGC Габриэле Гравини за неоценимую поддержку», — отметил Павелко.

Монзуль стала четвертой в списке лучших арбитров-женщин 2021 года по версии IFFHS». 2021 года она работала на матчах Лиги Европы и Лиги конференций, отбора на чемпионат мира-2022, УПЛ, Кубка Украины, женского турнира на Олимпиаде-2020, женской Лиги чемпионов.

Звездный нападающий сборной Англии отметил судействе Монзуль: известны детали.

По материалам: УНН