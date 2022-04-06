Без Всемирной шахматной олимпиады: Россия и Беларусь получили дополнительные отстранения

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) выполнила требования Украины и цивилизованного мира и перенесла 44-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая должна была состояться в этом году в российских городах Москва и Ханты-Мансийск, сообщает со ссылкой на сайт ФИДЕ.

Теперь всемирные соревнования пройдут в Индии. По предварительным договоренностям, соревнование состоится в Ченнаи.

Также совет ФИДЕ учла рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранила сборные России и Беларуси от участия в официальных турнирах ФИДЕ до дальнейшего уведомления. В личных турнирах цикла чемпионата мира игроки из этих стран смогут участвовать под флагом ФИДЕ.

Стоит отметить, что Федерация шахмат Украины, много других федераций и шахматистов продолжили настаивать на полном отстранении российских шахматистов, угрожая неминуемыми бойкотами за шахматными досками.

Кроме того, ФШУ и другие Федерации настаивают на освобождении от должности президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича, который в свое время был советником Путина.

Очередная порция санкций: Россию и Беларусь отстранил от одного из любимых видов спорта Путина.

По материалам: УНН