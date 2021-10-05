Двое игроков основного состава «Динамо» продлили контракты с клубом

Вратарь Георгий Бущан и центральный защитник Илья Забарный подписали новые пятилетние контракты с ФК «Динамо» (Киев), передает со ссылкой на сайт «бело-синих».

Бущан перешел в динамовской академии в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011-го года. Дебют Бущана за основную команду “Динамо” состоялся 20 августа 2017 в поединке чемпионата Украины против “Стали”.

В нынешнем сезоне Бущан принял участие в семи поединках чемпионата Украины, в которых пропустил два мяча. Является игроком национальной сборной Украины, был основным вратарем на Евро-2020 (5 матчей), где наша национальная команда дошла до четвертьфинала.

Забарный родился в Киеве, воспитанник ДЮФШ “Динамо” имени Валерия Лобановского. Впервые в заявку основной команды “Динамо” на официальный матч был включен 15 марта 2020. Полноценный же дебют произошел 11 сентября 2020 года, в домашнем матче с “Десной” (0:0). Стал вторым самым молодым дебютантом команды в еврокубках.

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в девяти поединках чемпионата Украины. Выступал за молодежную сборную Украины, является футболистом национальной сборной.

Забарный вошел в топ-50 самых дорогих 19-летних игроков мира.

По материалам: УНН