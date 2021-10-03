«Ворскла» продолжила победную серию в чемпионате Украины

Полтавская “Ворскла” в домашней игре 10-го тура УПЛ не имела проблем против “Ингула”, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В противоположность первым двум матчам игрового дня, игра в Полтаве не было такого количества потенциально голевых эпизодов: обе команды, очень организованно действуя в обороне, не давали многих шансов сопернику. “Ворскла” на правах хозяина и представителя верхней части турнирной таблицы, владела инициативой, чаще владела мячом, атаковала и забила трижды. Авторами голов стали Ренжел и дважды Степанюк — 3:0.

Дополнение

“Ворскла” уверенно идет в тройке лидеров чемпионата по 21 пункту. “Ингулец” с 8-ю баллами находится на 12-й позиции.

По материалам: УНН