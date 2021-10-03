Баскетбол: «Будивельник» получил второй выигрыш на старте Суперлиги

Киевский «Будивельник» в тяжелом матче на родной площадке одержал волевую победу над «Химик» (76:72), сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Старт матча в Киеве оказался равным, а вот уже вторая четверть стала в некотором роде шоковой для хозяев. Половину игры “Химик” выиграл +11 очков. И не сказать, что южненцы делали что-то невероятное на площадке — “Будивельник” переигрывал их по всем основным показателям, но киевляне банально не попадали в кольцо.

В “Будивельника” после первой половины было только одно попадание из-за дуги, причем гости позволяли свободно бросать. Игроки “Будивельника” реализовали только 50 процентов попаданий со штрафных, тогда как “Химик” спокойно делал свою работу и увеличивал отрыв. По 2:40 до конца третьей четверти преимущество “Химика” составляла 22 очка.

В целом ситуация изменилась только в последней четверти, когда “Строитель” наладил игру в защите, психологически стал действовать увереннее, а у “Химика” начались проблемы с попаданиями. В конце концов за 4 минуты до конца игры “Строитель” приблизился в счете к сопернику, но только за 17 секунд до конца благодаря попаданию из-за дуги с фолом Клавелла киевлянам удалось выйти вперед.

Дополнение

Команда Миглиниекса начала сезон с поражения от “Прометея” в матче за Суперкубок Украины и неожиданное поражение от “Черкасских обезьян”, после чего была победа над “Одессой”, и теперь вторая победа над южненцами. “Химик” к этому моменту выиграл оба стартовых матча Суперлиги.

По материалам: УНН