С разницей в два раза: «Будивельник» выиграл поединок Суперлиги или С разницей в 56 очков: «Будивельник» выиграл поединок Суперлиги

Столичный БК “Будивельник” оформил первую победу в сезоне украинской Суперлиги, сообщает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Что известно

Команда Игорса Миглиниекс в родных стенах расправилась с подопечными Олега Юшкина — 102: 56.

Детали

Киевляне прекрасно начали матч. Уже за стартовые две с половиной минуты хозяева площадки сделали рывок в + 11 очков. В итоге, доминирование подопечных Миглиниекс в первой четверти было безоговорочным. На короткую передышку «Строитель» ушел с преимуществом только в 23 очка.

Во втором игровом отрезке одесситам удалось выровнять положение на паркете. 10-ти минутка прошла в абсолютно равной борьбе. Однако, хотя бы минимально сократить отставание от столичного клуба гости не сумели.

Отдохнув и набравшись новых сил, «Строитель» быстро вернул себе инициативу, не давая команде Олега Юшкина почти ничего сделать. До финальной сирены хозяева площадки увеличили отрыв до неприличных для одесситов 46 очков. Как результат, разгромная победа «Будивельника» — 102: 56.

Заметим, что лучшим снайпером в составе победителей стал Джиан Клавелл, на его счету 23 набранных пунктов. Дабл-дабл киевлян с 11 очков и 11 подборов оформил Дрю Гордон.

Что предшествовало

В первой игре сезона киевляне потерпели фиаско.

Напомним

Международная федерация бокса назвала Украинский лучшим бойцом года.

По материалам: УНН