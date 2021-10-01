Спорт
Определилась судейская бригада матча «Динамо» — «Шахтер»
Комитет арбитров УАФ опубликовал судейские назначения на поединки 10-го тура Украинской футбольной Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Центральный поединок тура между грандами украинского футбола киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» в качестве главного арбитра будет обслуживать львовянин Александр Шандор.
На линиях ему будут ассистировать Семен Шлончак (Черкассы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье), четвертый арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Обязанности арбитра VAR будет выполнять харьковчанка Екатерина Монзуль.
Отметим, что поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится в 19:30 на столичном НСК «Олимпийский» 3 октября.
«Динамо» выигрывает у «Шахтера» три очка перед очной схваткой — 25 против 22.
По материалам: УНН