Спорт

Определилась судейская бригада матча «Динамо» — «Шахтер»

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Определилась судейская бригада матча "Динамо" - "Шахтер"

Комитет арбитров УАФ опубликовал судейские назначения на поединки 10-го тура Украинской футбольной Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Центральный поединок тура между грандами украинского футбола киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» в качестве главного арбитра будет обслуживать львовянин Александр Шандор.

На линиях ему будут ассистировать Семен Шлончак (Черкассы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье), четвертый арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Обязанности арбитра VAR будет выполнять харьковчанка Екатерина Монзуль.

Отметим, что поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится в 19:30 на столичном НСК «Олимпийский» 3 октября.

«Динамо» выигрывает у «Шахтера» три очка перед очной схваткой — 25 против 22.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут ago
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