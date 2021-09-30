Футбол: «Минай» во второй раз уволил главного тренера Кобина

Руководство ФК Минай приняло решение уволить с должности главного тренера ФК Минай Василия Кобина, информирует со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Отмечено, что президент клуба Валерий Пересоляк выразил большое недовольство турнирным положением и последними матчами команды, в частности домашним поединком против ФК «Львов». Следовательно, на сегодняшнем совещании руководителей приняли решение расторгнуть контракт с Кобиным.

Под его руководством клуб сыграл 64 матча на официальном уровне, где одержали 28 побед. За это время Минай выиграл Первую лигу, дебютировал и одержал первые победы в УПЛ, а также выходил в 1/2 Кубка Украины

Примечательно, что в середине сезона 2020-21 годов Кобина уже увольняли из данной команды, но он был возвращен летом этого года.

Напомним

Игрок университетской лиги США по футболу был убит в ходе стрельбы.

По материалам: УНН