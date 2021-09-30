Билеты на Олимпиаду-2022 в Пекине будут продаваться только болельщикам, которые проживают в Китае — МОК

Международный олимпийский комитет заявил в среду, что билеты на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будут продаваться только зрителям из материкового Китая, в то время как спортсмены и другие участники, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут провести 21 день в карантине перед Играми, информирует

Организаторы Игр в Пекине информировали Исполнительный комитет МОК до 2022 года о принципах проведения «безопасных и успешных зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в соответствии с графиком», говорится в сообщении.

Игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

18 июля 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о добавлении 7 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр в Пекине: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

По материалам: УНН