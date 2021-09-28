Спорт
Жан Беленюк и Александр Усик вместе посетили матч «Шахтер-Интер»
На матч Лиги чемпионов Шахтер-Интер в Киеве пришли вместе посмотреть футбол чемпион по боксу в четырех версиях супертяжелого веса Александр Усик и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Об этом пишет со ссылкой на Instagram Беленюка.
Чемпион по греко-римской борьбе опубликовал на своей странице фото с Усиком, который победив Джошуа, стал новым чемпионом в супертяжелом весе.
«С Чемпом», — подписал фото Беленюк.
Украинец Жан Беленюк — олимпийский чемпион нынешних Игр в Токио, завоевал золото. В финале он победил трехкратного призера чемпионатов мира — венгра Виктора Лоринца.
По материалам: УНН