Жан Беленюк и Александр Усик вместе посетили матч «Шахтер-Интер»

На матч Лиги чемпионов Шахтер-Интер в Киеве пришли вместе посмотреть футбол чемпион по боксу в четырех версиях супертяжелого веса Александр Усик и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Об этом пишет со ссылкой на Instagram Беленюка.

Чемпион по греко-римской борьбе опубликовал на своей странице фото с Усиком, который победив Джошуа, стал новым чемпионом в супертяжелом весе.

«С Чемпом», — подписал фото Беленюк.

Украинец Жан Беленюк — олимпийский чемпион нынешних Игр в Токио, завоевал золото. В финале он победил трехкратного призера чемпионатов мира — венгра Виктора Лоринца.

По материалам: УНН