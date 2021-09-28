Де Дзерби об игре с «Интером»: мои футболисты должны развлекаться на поле

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем с «Интером» рассказал о силе соперника и о задачах игроков на поле, сообщает со ссылкой на сайт «оранжево-черных».

Де Дзерби назвал “Интер” сильнее клубом, чем “Шахтер”, но отметил, что в футболе происходят разные случаи.

“Интер” — очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, очень нелегко сделать. А в этом сезоне, думаю, они даже сильнее. Однако мы — “Шахтер”, пытаемся всегда именно играть, показать хороший футбол. Мы будем готовы. Знаем, что у нас сложный соперник, но и мы тоже начали новый цикл, у нас тоже новый курс. И нам следует добавить то, чтобы хорошо сыграть.

“Интер” сильнее, но я также думал, что “Шахтер” сильнее “Шерифа”, а в итоге получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Футбол — это всегда интересно. Я просто знаю, что завтра мы должны быть хорошими с мячом и без мяча. Мы должны играть смело. Почти все мои футболисты должны развлекаться на поле, ведь я знаю: если развлекаются, они могут дать сто процентов. Посмотрим, каким будет результат, но я думаю, что все мною перечисленное для нас очень важно“, — подчеркнул коуч.

“Шахтер” разгромил “Динамо” в матче за Суперкубок Украины.

По материалам: УНН