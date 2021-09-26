Спорт

Усик нанес меньшее количество ударов: появилась статистика боя

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Усик нанес меньшее количество ударов: появилась статистика боя

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО), который победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей, нанес меньшее количество ударов в их поединке, сообщает со ссылкой на Twitter CompuBox.

Усик выбросил 529 ударов, точными оказались 148 (28 процентов). Джошуа имел 123 попаданий из 641 попыток (19 процентов). Таким образом преимущество украинца было в точности и количестве точных ударов, а не в общем количестве.

Оба нанесли по 52 точных джеба, но украинец имел больше силовых попаданий — 96 (44 процента), тогда как у британца — 71 (31 процент).

Стоит отметить, что Усик больше всего ударов нанес в 12-м раунде — 29. У Джошуа лучший раунд был 8-й, когда он нанес 19 ударов.

Усик стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Судейские записки продемонстрировали следующие цифры: 117:112, 116:112, 115:113.

Усик нанес меньшее количество ударов: появилась статистика боя

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты ago
0 0 1 минута чтения
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