Джошуа прокомментировал поражение в бою с Усиком: хочет реванша

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что «вернется» после потери титула чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с украинцем Александром Усиком, пишет со ссылкой на BBC.

Джошуа сказал, что «не видел в девятом раунде» после травмы глаза, полученной в субботнем 12-раундовом поединке с украинцем на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Его промоутер Эдди Хирн предположил, что его боец ​​мог сломать глазницу.

«Я не могу отступить и дуться — это трата времени», — сказал 31-летний Джошуа.

На вопрос после боя о том, что пошло не так, побежденный британец отметил: «Я ничего не видел в девятом раунде, на самом деле ничего не видел». «Это был хороший опыт, потому что в трудной ситуации вам просто нужно научиться контролировать себя, оставаться в курсе событий, а когда я начал ничего не видеть — это впервые произошло во время боя», — сказал Джошуа.

Хирн сказал, что Джошуа нужны будут «фундаментальные изменения», чтобы вернуть себе титулы WBA, WBO и IBF, которые он потерял в бою.

В контракте британца с Усиком есть пункт о матче-реванше, и позже он подтвердил, что воспользуется им.

Джошуа добавил: «Когда я шел обратно через туннель, я просто сказал себе: «Я готов вернуться в спортзал, я готов просто поработать».

«Сегодня был отличный урок. Я знаю, что мы можем смотреть на это с негативной точки зрения, но для себя я должен принять это как отличный урок… Я никогда не смотрю на противника. Я просто смотрю на себя и понимаю, где я ошибся. Так что дело не столько в том, что он сделал, а в тех возможностях, которые я ему дал. Это не столько он. Я просто собираюсь повернуться и посмотреть на себя и исправить свои ошибки», — отметил британский боксер.

«Я — животное другого типа… Я не собираюсь идти домой и плакать из-за этого, потому что это война. Это долгий процесс. Это не просто один бой и все… Я собираюсь вернуться, чтобы посмотреть, как я могу стать лучше. Сразу же, я уже посмотрел бой и подумал: «Я мог бы лучше», — отметил Джошуа.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел поединок с британцем Энтони Джошуа. Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжах по версиям WBA, IBF, WBO и IBO — Александр Усик дал сразу комментарий в ринге после победы над Джошуа, сказав: «Вы увидели не лучшего Усика. Я могу быть лучше».

По материалам: УНН