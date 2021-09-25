Спорт

Бой Усик-Джошуа: боксеры провели открытую тренировку

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Бой Усик-Джошуа: боксеры провели открытую тренировку

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) и обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа (24-1, 22 КО) провели открытую тренировку в Лондоне в рамках подготовки к очному противостоянию, передает корреспондент

Детали

Претендент на чемпионские пояса Усик вышел в ринг и продемонстрировал серию разнообразных ударов. Далее украинец жонглировал с мячами и в одном эпизоде ему это не удалось — не сумел поймать третий мяч. В общем Усик вел себя раскованно и с улыбкой на лице.

Далее на ринг вышел уже обладатель чемпионских поясов. Он провел значительно короче тренировки, которое составило всего несколько минут и обошелся без жонглирование мячами.

Дополнение

Усик и Джошуа выйдут на ринг 25 сентября в Лондоне, на арене “Тоттенхэм Хотспур”.

По материалам: УНН

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