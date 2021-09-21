Джошуа заговорил о наибольшей угрозе в действиях Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа поделился некоторыми подробностями относительно будущего оппонента по рингу — Александра Усика, сообщает со ссылкой на «ESPN».

Британец выделил стойку левши в качестве крупнейшей угрозы в действиях Усика.

«В чем заключается самая большая угроза со стороны Усика на боксерском ринге? Я бы сказал, что это стойка левши. Во время тренировочного лагеря я готовился к этому. Зафиксировал, где нужно ставить ноги, как контролировать левшу, в момент наносить ответный удар. Опасность заключается в том, что он привык боксировать драться с такими парнями, как я, на протяжении всей карьеры. Его соперники действовали практически одинаково. Мне же пришлось три месяца специально готовиться к нему. Могу сказать, что я адаптировался», — отметил Джошуа .

31-летний Джошуа (24-1, 22 нокаута) весил на 23 фунта больше Усика в последних боях.

34-летний Усик (18-0, 13 нокаутов) — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, который, как и Джошуа выиграл «золото» Олимпийских игр 2012 года, прежде чем стать профессионалом.

По материалам: УНН