Гол Роналду не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения на старте Лиги чемпионов

Английский “Манчестер Юнайтед” провел матч на выезде со швейцарским “Янг Бойз” в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

“Красные дьяволы” начали с гола лучшего бомбардира в истории турнира Криштиану Роналду на 13 минуте, но удаление Арона Уан-Биссаки (35 мин) спутало манкунианцам “карты”. И если первый гол “Янг Бойз” выглядел логичным (от Нгамальо), то в случае со вторым не обошлось без счастливого для них стечении обстоятельств в виде грубой ошибки Джесси Лингард (Сибачо) — 1: 2. Тем интереснее будет борьба в группе F.

Заметим, что в квартете F также выступают испанский “Вильярреал” и итальянская “Аталанта”.

Дополнение

В параллельной встрече “Севилья” расписала мировую с “Зальцбургом” — 1: 1.

По материалам: УНН