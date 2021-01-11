Умер бывший игрок “Шахтера” Александр Васин

На 72-м году ушел из жизни бывший игрок ФК “Шахтер” Александр Васин, который в 1970-х в составе “горняков” становился серебряным призером чемпионата СССР и дебютировал в еврокубках. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-службу клуба.

Правый крайний нападающий Александр Васин выступал за “Шахтер” с 1971 по 1976 год, провел во всех турнирах 169 матчей и забил 37 голов.

В 1973 году Васин, второй голеадор команды в том розыгрыше чемпионата после Старухина, был включен в список 33 лучших футболистов СССР. В 1975-м в составе “горняков” становился серебряным призером чемпионата Союза, в 1976-м дебютировал вместе с “Шахтером” в еврокубках. Александр Николаевич — 35-й бомбардир клуба за всю историю.

Напомним, в декабре умер легендарный экс-футболист “Динамо” Петр Слободян.

По материалам: УНН