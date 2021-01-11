Спорт

Суперлига: БК “Химик” прервал победную серию действующего чемпиона Украины

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Суперлига: БК "Химик" прервал победную серию действующего чемпиона Украины

Обладатель Кубка Украины “Химик” дома обыграл действующего чемпиона страны “Днепр”, сообщает .

Как всегда игра “Химика” и “Днепра” потребовала максимальной собранности от обеих команд, и южненцы оказались чуть впереди. Южненцы выиграли подбор, что дало команде Виталия Степановского возможность повторно атаковать, и “Химик” набрал 18 очков второго шанса (у “Днепра” — 0). Как следствие 75:71 в их пользу.

Наибольший вклад в победу внесли американские легионеры Южного, на двух Салливан и Нельсон набрали 45 очков и 24 подборов.

Примечательно, что в составе “Днепра” дебютировал бывший натурализованный звездный защитник сборной Украины — Юджин Джетер (3 очка, 2 передачи за 20 минут). У Террелла 20 очков и по 4 подбора и передачи.

Добавим, у “Днепра” прервалась 7-матчевая победная поступь (10-2), а “Химик” завоевал 8-й выигрыш подряд (9-5).

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Коронавирус в Украине: новости за сутки

1 час ago

Международный рынок: Доллар укрепляется к большинству валют

1 час ago

NASA создаст новую космическую обсерваторию, которая изучит расширение Вселенной

2 часа ago

На выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров – еще три месяца назад он был в тюрьме

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button