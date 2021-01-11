Лидер мужского тенниса Украины победил на старте “Australian Open”

Ведущий украинский теннисист Сергей Стаховский преодолел первый круг квалификации Открытого чемпионата Австралии, которую мужчины проводят в Дохе, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Киевлянин в двух сетах обыграл испанца Бернабе Сапата-Мираллеса, который имел 28 номер посева — 7:6 (4), 6:4.

Наш спортсмен совершил 3 эйса при 3 двойных ошибках и реализовал 3 из 8-ми брейкпоинтах.

В следующем круге отбора киевлянину будет противостоять Джейсон Кублер из Австралии (259 в АТР).

Добавим, что Илья Марченко не смог преодолеть барьер первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии. Он уступил Киммеру Копежану — 6:7 (2), 3:6.

По материалам: УНН