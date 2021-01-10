Результативный пас Малиновского помог “Аталанте” разгромить соперника в “Серии А”

Руслан Малиновский

В рамках 17-го тура итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на чужом поле встречалась с “Беневенто”, передает со ссылкой на УАФ.

Украинский футболист в четвертый раз подряд не попал в стартовый состав бергамского клуба и в четвертый раз подряд вошел в игру со скамейки запасных. На этот раз Джан-Пьеро Гасперини бросил украинца в бой при счете 1:1 на 64-й минуте встречи, которая закончилась победой гостей – 4:1. В активе Руслана – голевой пас при заключительном взятии ворот, которое оформил Муриель, оформив дубль. Также за победителей забивали Толо и Сапата.

Сейчас, имея на своем счету 31 очко, команда Малиновского занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. В активе украинца также уже три результативных паса и один гол в нынешнем сезоне.

Добавим, лидерами чемпионата остаются “Милан” (40 очков), “Интер” (36) и “Рома” (33).

Как сообщалось ранее в Малиновский помог “Аталанте” получить разгромный выигрыш в Серии А.

По материалам: УНН