Разгромная победа вывела Костюк в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби

Марта Костюк

Киевлянка Марта Костюк выиграла третий матч одиночного разряда на турнире WTA в Абу-Даби, передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Поединок с Тамарой Зиданшек длился 53 минуты. Костюк реализовала 5 из 10 шансов на брейк, а Зиданшек не заработал ни одного брейкпойнта за матч – 6:1, 6:1.

18-летняя Костюк проведет свой второй четвертьфинал на турнирах WTA (Страсбург-2019) и впервые выступит на этой стадии на соревнованиях серии WTA-500. Выход в четвертьфинал позволит Марте дебютировать в ТОП-90 рейтинга (сезон Костюк открывала на 99 строчке).

Заметим, что соперницей украинки в 1/4 финала станет победительница встречи Сара Соррибес Тормо (Испания, WTA 66) – Анастасия Гасанова (Россия, WTA 292).

Как сообщалось ранее в лидеры мужского тенниса Украины узнали противников по “AUS Open”.

По материалам: УНН