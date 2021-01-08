Поражение от команды из третьего дивизиона: лидер Примеры вылетел из Кубка Испании

В матче 1/32 финала Кубка Испании по футболу ФК “Корнелья” сотворил сенсацию, выбив из турнира мадридский “Атлетико”, сообщает со ссылкой на сайты команд.

Встреча проходила на стадионе “Мунисипал де ла Вия Ферро” в Корнелье-де-Льобрегат. Исход противостояния 1:0 в пользу хозяев. На 7-й минуте единственный мяч забил фулбек Хименес.

Примечательно, что “Корнелья” выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании и идут только 7-ми в группе А, где выступает 11-ть команд. Зато “Атлетико” является лидером испанской Примеры и опережает “Реал” и “Барселону”.

Надо отметить, что “Атлетико” и в прошлом году потерпел неожиданное поражение на одной из ранних стадий Кубка страны. Тогда “матрасники” проиграли “Культурал Леонес”.

Добавим, что в других матчах зафиксированы следующие результаты: “Кордоба” – “Хетафе” 1: 0 “Самора” – “Вильярреал” 1: 4 “Линарес Депортиво” – “Севилья” 0: 2 “Марбелья” – “Вальядолид” 2: 3 “Депортиво” – “Алавес” 0: 1 “Бургос” – “Эспаньол” 0: 2 “Мутильвера” – “Бетис” 1: 3.

По материалам: УНН