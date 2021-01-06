ХК “Кременчуг” впервые в карьере нанес поражение “Соколу”

В Кременчуге состоялся центральный матч 23-го тура УХЛ, в котором “Кременчуг” на своей площадке принимал киевский “Сокол”, передает со ссылкой на сайт УХЛ.

На 4 минуте киевляне реализовали большинство и повели в счете. Точным броском с передачи Олендаренко отличился Рубан.

Хозяева пытались реализовать те немногие моменты, которые возникали у ворот Кубрицкого. Но с бросками Денискины и Серанова кипер киевлян справился блестяще. На перерыв команды уходили в раздевалку при минимальном счете в пользу гостей (1:0).

Второй период не отличался от предыдущего количеством опасных моментов. На этот раз со своими минимальными шансами у ворот соперника лучше справились “горожане”. С опасными бросками Орлова и Григоряна Кубрицкий справился, а вот с голевыми моментами от Бабрусева и Денискины кипер “Сокола” справиться не смог. Стоит отметить, что хозяева сравняли счет, удачно реализовав свое большинство.

В третьей двадцатиминутке все решилось за одиннадцать секунд до конца основного времени. При равной игре больше удачи оказалось в руках хоккеистов “Сокола”, которые смогли реализовать вторую большинство в матче. Точным броском из розыгрыша Рубан-Михнов, отличился Андрей Смирнов.

В овертайме единственный стопроцентный момент у команд не реализовал капитан гостей Морозов. После его броска с упора Давлетшин вытащил “мертвую” шайбу.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хозяева. Орлов и Смирнов реализовали свои попытки и принесли “Кременчуг” шестую победу подряд.

Заметим, что “Кременчуг” с 31-м баллом замыкает тройку лидеров, а “Сокол” опережает соперника на один пункт.

По материалам: УНН