Новым тренером “ПСЖ” стал Маурисио Почеттино

Футбольный клуб “Пари Сен-Жермен” объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контракт 48-летнего Почеттино рассчитан до лета 2022 года.

До этого тренером “ПСЖ” был Томас Тухель.

Парижане после 17 туров находятся на третьей строчке в чемпионате Франции, набрав 35 очков и отставая от лидирующего “Лилля” на 1 балл. В 1/8 финала Лиги чемпионов “ПСЖ” встретится с “Барселоной”.

Ближайшая игра клуба состоится 6 января — против “Сент-Этьена” в Лиге 1.

Напомним, Почеттино выступал за парижан с 2001 по 2003 год. Он выиграл с командой Кубок Интертото-2001.

По материалам: УНН