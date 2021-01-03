Спорт

Буффон стал лучшим вратарем в истории футбола

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Буффон стал лучшим вратарем в истории футбола

Джанлуиджи Буффон, который сейчас выступает голкипером “Ювентуса”, был назван лучшим вратарем за историю футбола. Об этом  сообщает со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, которое является составителем рейтинга.

Итальянское издание опросило 18 известных голкиперов. Буффон получил голоса 7 из них.

Вторым в списке стал советский вратарь Лев Яшин, а замыкает тройку итальянец Дино Дзофф, который в 70-х выступал за “Наполи” и “Ювентус”.

Следует добавить, что несмотря на довольно почтенный для футбола возраст – 42 года – Буффон продолжает демонстрировать выдающиеся результаты, а контракт с “Ювентусом” рассчитан до лета текущего года.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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