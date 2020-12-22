Клуб Ярмоленко потерпел разгромное поражение от “Челси”

В 14-м туре Английской Премьер-лиги лондонский “Челси” вышел победителем из противостояния с “Вест Хэмом”, передает

На 10 минуте счет был изменен благодаря усилиям защитника Тиаго Силвы. Ближе к концу матча дубль оформил Абрахам — 3:0.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко отбыл весь матч на замене у “молотобойцев”.

Итак, с 21 пунктом “Вест Хэм” идет 10-м. “Челси” находится выше (25) — 5 строчка.

Добавим, что в других матчах “Ливерпуль” разнес “Кристал Пэлас” (7:0) на выезде, “Манчестер Сити” победил “Саутгемптон” (1:0), “Арсенал” уступил “Эвертону” (1:2).

По материалам: УНН