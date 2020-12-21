Баскетболист Михайлюк помог “Детройту” одержать победу в предсезонном матче НБА

В поединке передсезоного турнира НБА “Детройт” Святослава Михайлюка противостоял “Вашингтон Уизардс”, передает

Украинец появился на замене во второй половине первой четверти и сразу отправил точно в цель трехочковый бросок. Позже завершил проход под кольцом двумя очками.

Общий итог украинца составил 5 очков (1/1 двухочковых, 1/2 трехочковых), он сделал 1 перехват при одной потере за 9 минут игрового времени.

Общий результат матча 97:86 в пользу “Пистонс”.

Отметим, что в последнем предсезонном матче “Детройт” Михайлюка снова встретится с “Вашингтоном”.

Напомним, Михайлюк помог “Детройту” взять реванш в игре с “Нью-Йорк Никс”.

По материалам: УНН