Спорт

Украинский полузащитник отметился голом в матче чемпионата Венгрии

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Украинский полузащитник отметился голом в матче чемпионата Венгрии

Иван Петряк

Украинский полузащитник Иван Петряк помог “Фехервару” в домашнем поединке 16-го тура первенства Венгрии против ФК “Кишварда”, передает со ссылкой на сайты клубов.

Наш земляк сыграл 83 минуты. При счете 1:0 Петряк выбежал на оперативный простор в чужой штрафной и пробил в ближний угол.

В итоге, поединок завершился победой хозяев 3:0. “Фехервар” набрал 29 очков и находится на втором месте чемпионата Венгрии, отставая от “Ференцвароша” на шесть пунктов. Однако у подопечных Сергея Реброва две игры в запасе.

Добавим, для Петряка это 7-й гол в 19-м матче сезона, также на его счету 2 ассиста.

Как сообщалось ранее в Шевченко назвал “легендарное качество” в Марадоне.

По материалам: УНН

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