Спорт

Теннисистка Костюк выиграла стартовый поединок на турнире в Италии

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Теннисистка Костюк выиграла стартовый поединок на турнире в Италии

Киевлянка Марта Костюк решила принять участие в турнире по теннису ITF W25, проходящем в итальянской Сельва-Гардена, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Со своим рейтингом киевлянка возглавила посев. Однако, несмотря на статус, в первом же круге она столкнулась с мощным сопротивлением испанки Нурии Парризас-Диас, для победы над ней Марте понадобились три сета — 6:2, 3:6, 6:1.

Соперница нашей соотечественницы определится в поединке Гамбоджи — Мейр, который пройдет сегодня.

Стоит отметить, что наша Дарья Снегири не смогла тут же преодолеть стартовый раунд. Она уступила немке Юлии Нимейер — 1:6, 3:6.

По материалам: УНН

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