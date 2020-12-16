Теннисистка Костюк выиграла стартовый поединок на турнире в Италии

Киевлянка Марта Костюк решила принять участие в турнире по теннису ITF W25, проходящем в итальянской Сельва-Гардена, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Со своим рейтингом киевлянка возглавила посев. Однако, несмотря на статус, в первом же круге она столкнулась с мощным сопротивлением испанки Нурии Парризас-Диас, для победы над ней Марте понадобились три сета — 6:2, 3:6, 6:1.

Соперница нашей соотечественницы определится в поединке Гамбоджи — Мейр, который пройдет сегодня.

Стоит отметить, что наша Дарья Снегири не смогла тут же преодолеть стартовый раунд. Она уступила немке Юлии Нимейер — 1:6, 3:6.

По материалам: УНН