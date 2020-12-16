Спорт

Наставник “Брюгге” назвал “Динамо” сложным соперником в Лиге Европы

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Наставник “Брюгге” назвал “Динамо” сложным соперником в Лиге Европы

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился своим мнением относительно жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. По итогам жребия бельгийцы сыграют с “Динамо” из Киева, передает со ссылкой на “Tribuna.com”.

Коуч считает “бело-синих” тяжелым оппонентом, но оценивает “Динамо” командой уровня “Брюгге”.

“Нам выпал не самый приятный противник. Но не с точки зрения логистики, а с точки зрения соперника. И они уже знают нас, ведь в прошлом году мы их выбили из квалификации ЛЧ. Но это было непросто. В этом сезоне они прошли такие команды как „Гент“ и „АЗ“. Это тоже о чем-то говорит. Соперник не приятный, а скорее тяжелый. Это команда нашего уровня”, — подчеркнул коуч бельгейцев.

Напомним, что в соперники “Шахтеру” выпал клуб с Израиля.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет рекордную сумму — почти 51,44 миллиарда (дополнена)

1 час ago

Alfa Romeo представил спорткар – изготовят всего 33 эксклюзивных экземпляра

2 часа ago

Эксперт: Будут продолжаться дискуссии о КСУ, судебной и антикоррупционной реформах

3 часа ago

Локдаун – не локдаун: в российском Калининграде раз в полдня меняют решения о карантине

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button