Михайлюк помог “Детройту” взять реванш в игре с “Нью-Йорк Никс”

Украинский защитник сборной и “Детройт Пистонс” Святослав Михайлюк сыграл в предсезонном матче против “Нью-Йорк Никс”, передает со ссылкой на сайт клуба.

Встреча завершилась в пользу “поршней” (99:91), которые взяли реванш за поражение в предыдущей игре между этими коллективами.

Михайлюк начал матч со скамейки запасных и показал низкую результативность. В общей сложности он провел на площадке только 7:41 минуты. За это время украинец успел заработать 3 очка (1 из 5 с игры). Сделал по одному подбору, перехват и потере.

Примечательно, что в составе “Детройта” больше всех в корзину забросил молодой французский форвард Секу Думбуя — 23 пункта.

Напомним, что Михайлюк стал самым результативным игроком первой предсезонной игры “Детройта”.

По материалам: УНН