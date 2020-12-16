“Манчестер Сити” во второй раз подряд не сумел победить в АПЛ

“Манчестер Сити” провел встречу с “Вест Бромвичем” в рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги, передает со ссылкой на сайты клубов.

На 30 минуте встречи прострел Стерлинга увенчался голом ударом в одно касание Гюндоган. Но в конце тайма автогол Диаса помог “Вест Бромвичу” добыть ничью — 1:1.

Украинский игрок Александр Зинченко не был внесен в заявку “Манчестер Сити” на игру.

Заметим, сыграв вничью “Сити” поднялся на шестую строчку в таблице, несмотря на то, что второй раз подряд сыграл вничью, а “Вест Бромвич” с 7 пунктами занимает девятнадцатое место.

По материалам: УНН