Спорт

“Манчестер Сити” во второй раз подряд не сумел победить в АПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 47 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

"Манчестер Сити" во второй раз подряд не сумел победить в АПЛ

“Манчестер Сити” провел встречу с “Вест Бромвичем” в рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги, передает со ссылкой на сайты клубов.

На 30 минуте встречи прострел Стерлинга увенчался голом ударом в одно касание Гюндоган. Но в конце тайма автогол Диаса помог “Вест Бромвичу” добыть ничью — 1:1.

Украинский игрок Александр Зинченко не был внесен в заявку “Манчестер Сити” на игру.

Заметим, сыграв вничью “Сити” поднялся на шестую строчку в таблице, несмотря на то, что второй раз подряд сыграл вничью, а “Вест Бромвич” с 7 пунктами занимает девятнадцатое место.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 47 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Восстание мертвецов в Чечне: Кадыров еще раз “убил” уже два месяца мертвого боевика

46 минут ago

Ставки по ОВГЗ в следующем году вырастут до 13% — эксперт

1 час ago

Звуки животных для Siri и исправленные баги: Apple обновила «операционку»

2 часа ago

“Слуги народа” заслушали четырех кандидатов в министры – Качура

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button