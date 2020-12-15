Украинская команда стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике впервые в истории стала обладателем звания чемпионов Европы, передает со ссылкой на НОК Украины.

Украинские гимнасты Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков, Роман Ващенко — чемпионы Европы в командном первенстве. Их показатель составляет 248,963 балла на соревнованиях, которые проходят в Мерсине (Турция).

Отметим также, “серебро” выиграла сборная Турции (244,793), а “бронзу” — команда Венгрии (240,393).

Напомним, что юниоры из Украины завоевали золотую медаль на старте ЧЕ по спортивной гимнастике.

По материалам: УНН