“Десна” нанесла поражение “Мариуполю” в заключительной игре команд в году

Черниговская “Десна” приняла футболистов “Мариуполя” во встрече 13-го тура чемпионата Украины по футболу, передает

Массированная атака черниговцев на 50 минуте завершилась голом Картушова, который пробил с ближней дистанции под перекладину. Уже через шесть минут контратака “Десны” принесла им еще один гол. Дмитрий Хлёбас после финта нанес прицельный удар — 2:0.

“Десна” начала действовать в любимом стиле — от контратак, зато все атакующие попытки “Мариуполя” не увенчались успехом.

Из числа статистических юбилеев отметим, что автор первого гола, Егор Картушов, таким образом отпраздновал 100-й матч в УПЛ.

Заметим, “Десна” набрала 23 очка — 3 ступень, а приазовцы идут девятыми (16).

По материалам: УНН