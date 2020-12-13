Украинские фигуристы возглавили международный турнир “Winter Star”

Украинский танцевальный дуэт Дарья Попова и Владимир Беликов стали лидерами на международном турнире по фигурному катанию “Winter Star”, который стартовал 12 декабря в столице Беларуси, передает со ссылкой на сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Ученики харьковского тренера Галины Чуриловой получили за ритмичный танец 70,96 баллов, чисто и качественно выполнив все ключевые элементы. Техническая оценка танцоров составила 41,10 баллов, а компоненты судьи оценили в 29,86 баллов.

Наши фигуристы незначительно опережают французов Джулию Ваграм и Пьера Суке — 69,69, что предвещает острую борьбу за высшую награду турнира среди сеньоров. Не теряют надежды побороться за нее и белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук, которые расположились вплотную к первым двум дуэтам — 68,68.

Украинцы вошли в группу лидеров и в юниорской категории, где одесситы Лика Бондарь и Артем Коваль (тренер Елена Онищенко) успешно справились с ритмичным танцем и занимают второе место с результатом 55,44. Первая позиция — у россиян Елизаветы Шичиной и Гордея Хулупова, которые перед выполнением произвольной программы обеспечили себе большой запас баллов — 65,97.

На третьем месте белорусские спортсмены Светлана Бармоцина и Святослав Верстаков — 55,29, а четвертыми, отставая от них лишь на 0,13 балла, идет еще один наш дуэт — харьковчане Мария Пинчук и Никита Погорелов — 55,16.

Примечательно, что уже сегодня танцоры выступят с произвольными программами.

Также отметим, международный турнир “Winter Star” проводится впервые. Учитывая эпидемиологическую ситуацию соревнования проходят без зрителей.

По материалам: УНН