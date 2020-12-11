Полузащитник сборной Украины попал в топ-3 Лиги чемпионов по точности передач

Украинский полузащитник “Ференцвароша” и сборной Игорь Харатин вошел в число лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов с точностью передач, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Украинский полузащитник попал в топ-3 игроков по точности передач в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Хавбек занял третье место. С 302 его передач до адресата дошло сразу 96 процентов.

Первые две ступеньки заняли Жерар Пике (98 процентов) и Фрэнки де Йонг (97) из “Барселоны”.

Также в десятку лучших вошли два футболиста “Манчестер Сити”, а также “Ювентуса”, “Интера”, “Боруссии” Д и “Боруссии” М.

Добавим, что по количеству точных передач на групповой стадии не было равных Миралему Пьянич — 572 и Тони Кроос — 498.

По материалам: УНН