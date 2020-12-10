Суркис сравнил Луческу с Лобановским – фанаты жестко ответили

Болельщики киевского “Динамо” раскритиковали президента клуба Игоря Суркиса, который сравнил достижения футбольных тренеров Мирчи Луческу и Валерия Лобановского. Об этом сообщает “Главпост”ся в Facebook Druzi Dynamo, передает

Накануне владелец столичного клуба заявил, что доволен тем, какие результаты показывает коллектив под руководством Луческу.

“Вылет из Лиги чемпионов в ЛЕ и трехочковое преимущество над “Шахтером” после первой половины чемпионата так вскружили голову президенту клуба, что он уже ставит в один ряд румына (Луческу – ред.) и Валерия Васильевича Лобановского… Слишком много клоунов в нашей жизни за последнее время”, – отметили болельщики.

Напомним, что Луческу, который возглавлял “Шахтер” на протяжении 12 лет, прошлым летом возглавил киевское “Динамо”.

Ультрас “Динамо” критикуют братьев Суркисов из-за этого назначения, устраивают акции протеста, а также создают граффити с текстом “Суркис – позор “Динамо”.

По материалам: УНН