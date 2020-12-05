Украинский защитник вошел в символическую сборную тура Лиги Европы УЕФА

Украинский теннисист пробился в полуфинал соревнований в Египте

Украинский клуб продлил победную серию в гандбольной Лиге чемпионов

Записоцкий о рассмотрении в CAS: УАФ имеет тактический багаж знаний и настроена оптимистично

Генсек УАФ о жёстком решения УЕФА: мы будем использовать все шансы побороться за нашу национальную команду

Олимпиада-2020: расходы на перенос Игр в Токио на 2021 составят почти 3 млрд долларов

В Минспорте рассказали о подготовке к Олимпиаде в условиях пандемии

Вспышка коронавируса: в НБА сообщили о ряде положительных тестов

Главный тренер сборной Украины по баскетболу заразился COVID-19

Победный мяч: украинский защитник отметился дебютным голом в еврокубках