Спорт

Украинский защитник вошел в символическую сборную тура Лиги Европы УЕФА

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Украинский защитник вошел в символическую сборную тура Лиги Европы УЕФА

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную прошлого пятого тура Лиги Европы, передает

В числе 11-ти лучших оказался и наш защитник Тарас Качараба. Он забил победный гол своего “Слована” в ворота “Гента” — 2:1.

Полный список символической сборной получил следующий вид: Борян (“Црвена Звезда”) — Монреаль (“Реал Сосьедад”), Качараба (“Слован”), Пабло Мари (“Арсенал”), Риса (“Мольде”) — Хеуге (“Милан”), Эйкрем (“Мольде”), Пепе (“Арсенал”), Пиццы (“Бенфика”) — Сима (“Славия”), Галено (“Брага”).

Напомним, “Милан” обыграл “Селтик” и пробился в плей-офф Лиги Европы.

По материалам: УНН

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