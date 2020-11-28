Польский бомбардир стал хоккеистом украинского клуба

Пресс-служба “Мариуполя” проинформировала о том, что клуб усилил нападающий Роберт Корчоха, который имеет опыт выступлений в МХЛ, а также чемпионатах Польши и Беларуси, передает .

За 4 сезона в МХЛ нападающий успел сыграть в 96 матчах и набрать 51 (29 + 22) балл при показателе полезности +10. Сезон 2016/17 Корчоха провел в первенстве Беларуси, выступая за “Арарат” из Еревана. В белорусском чемпионате форвард сыграл 49 матчей и заработал 63 (35 + 28) очка. В том сезоне этот результат позволил нападающему занять пятое место в топе бомбардиров чемпионата.

Следующие 3 сезона Корчоха провел в чемпиона Польши, где форвард сыграл в составах команд “Торунь” и “Сосновец”.

Суммарно за 3 сезона нападающий сыграл в 130 матчах и набрал 152 (58 + 94) очка.

Добавим, дебютант УХЛ “Мариуполь” с 6-ю очками занимает 6 место из 8-ми в первенстве Украины.

По материалам: УНН