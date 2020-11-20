Спорт

Экс-баскетболист сборной Украины стал тренером французского клуба

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Экс-баскетболист сборной Украины стал тренером французского клуба

Украинец Сергей Гладырь продолжил карьеру в тренерском штабе французского БК “Монако”, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

Бывший баскетболист сборной Украины Гладырь остался в “Монако” после завершения игровой карьеры. Сейчас он работает вторым ассистентом главного тренера команды Звездана Митровича.

В то же время украинец получает лицензию международного образца.

Примечательно, что 32-летний Гладырь выступал за “Монако” с 2015 года. За четыре сезона с командой выигрывал Кубок Франции, трижды Кубок Лиги, титул MVP Кубка Лиги. Также успел поиграть за французские “Нанси” и “Нантер” и испанский “Манресу” и “Фуэнлабрада”.

По материалам: УНН

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